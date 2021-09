Zabezpieczyli około 2000 podrabianych zegarków znanych światowych marek

Policjanci z mokotowskiego wydziału zajmującego się ściganiem przestępstw gospodarczych ujawnili i zabezpieczyli magazyn z podrabianymi zegarkami znanych światowych marek mody. Do policyjnego aresztu trafiło trzech mężczyzn prowadzących nielegalny proceder. Zabezpieczone przedmioty trafiały do klientów za pośrednictwem aukcji internetowych. Ich ceny były bardzo konkurencyjne w porównaniu z oryginałami. Wartość złożonych w policyjnym depozycje zegarków szacuje się na około 1 mln zł. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzani, kupowali je na Litwie, ale pochodziły one z Chin. Mężczyźni wiedzieli, że handlują towarem z podrabianymi znakami towarowymi. Teraz staną przed sądem, który może ich skazać nawet na 2 lata więzienia.