Sprzątnęli handlarzom około 50 kg narkotyków i zlikwidowali nielegalną wytwórnię papierosów Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mokotowscy kryminalni wspólnie z policjantami z wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej zatrzymali 42-latka oraz jego o rok starszego wspólnika, podejrzanych o posiadanie około 47 kg marihuany ponad 2,5 kg kokainy około jednego kilograma haszyszu i wytwarzanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz zatrzymali 38-letniego mężczyznę zatrudnionego do produkcji papierosów. W jednym z kontenerów mieszczącym się na jednej z hal przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli narkotyki, 700 kg krajanki tytoniowej, półprodukty, akcesoria oraz dwie maszyny do produkcji papierosów. Do policyjnego depozytu trafiły również pieniądze.

Policjanci w drodze działań operacyjnych ustalili ze 42-letni mieszkaniec Warszawy i jego o rok młodszy kolega mogą zajmować się posiadaniem znacznej ilości środków odurzających oraz udzielaniem ich w celu uzyskania korzyści majątkowej. Funkcjonariusze wiedzieli także, że mężczyźni mogą zajmować się nielegalnym wywarzaniem hurtowych ilości wyrobów tytoniowych. Nikt jednak się nie spodziewał, że ilości narkotyków oraz krajanki tytoniowej będą aż takie. A wszystko jest robione na skalę przemysłową.



Kwadrans po godzinie 18:00 policjanci pojechali w rejon garaży na warszawskiej Białołęce. Po dłuższej obserwacji zauważyli, że 42-latek wjechał citroenem na ogrodzony teren, na którym znajdowały się garaże. Jego wspólnik natomiast przyjechał jaguarem. Funkcjonariusze mieli uzasadnione podejrzenie, że tego dnia może dojść do dużej transakcji, przystąpili więc do działania. W garażu zatrzymano obu mężczyzn oraz ich 38- letniego pracownika.



Wewnątrz ujawniono pracującą maszynę wytwarzającą papierosy nieposiadające wymaganych polskich znaków akcyzowych. Druga maszyna była gotowa do użycia. Ponadto w garażu znajdowała się duża ilość przygotowanych już papierosów oraz worek z krajanką tytoniu i wiele innych akcesoriów świadczących o trwającej produkcji papierosów. 38-latek oświadczył, że od jakiegoś czasu wytwarzał papierosy na zlecenie obu podejrzanych mężczyzn, za co dostawał od nich wynagrodzenie.



Przy 43-latku policjanci znaleźli klucze do kłódki zabezpieczającej kontener znajdujący się w jednej z hal przy ul. Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze Północ. Kryminalni wiedzieli, że tam może być magazyn narkotyków.



Kiedy pojechali tam wspólnie z zatrzymanymi, 43-latek odmówił otworzenia drzwi. W związku z powyższym kłódka została przecięta celem dostania się osób do środka. W wyniku przeszukania w kontenerze ujawniono i zabezpieczono kilkadziesiąt worków foliowych zamykanych hermetycznie z zawartością 47 kilogramów marihuany zamknięte i otwarte pudła wypełnione krajanką tytoniową o wadze łącznej 700 kg oraz kilkadziesiąt mniejszych pudełek z zawartością 660 000 gilz papierosowych, jak również akcesoria do produkcji papierosów.

Całość towaru i sprzętu została zabezpieczona. Detaliczna wartość zabezpieczonych narkotyków to około 3 000 000 zł. oraz środki pieniężne w kwocie 25 670 Euro, 18 000 USD oraz 23 000 zł. Mężczyźni zostali aresztowani. 42 i 43-latek usłyszeli prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, za co grozi im kara do 12 lat więzienia. Na wniosek policjantów i Prokuratora Rejonowego Praga Północ, sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci trzymiesięcznych aresztów. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

Ich pracownik natomiast usłyszał zarzuty współudziału w nielegalnym wytwarzaniu tytoniu. Grozi mi kara do 2 lat więzienia.

podkom. Robert Koniuszy

Zabezpieczone przez policjantów narkotyki

Zabezpieczone przez policjantów narkotyki

Zatrzymani przez policjantów mężczyźni



Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 43.8 MB)